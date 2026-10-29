В городе Алешки Херсонской области продолжает действовать режим прекращения огня, в рамках которого проходит большая гуманитарная миссия. Объявленный при посредничестве первой леди США Мелании Трамп "режим тишины" строго соблюдается обеими сторонами уже более 50 часов, что позволило военным саперам приступить к расчистке дорог от мин. Подступы к городу буквально усеяны неразорвавшимися снарядами, в основном западного производства.

здания в Алешках

На момент перемирия основная задача - очистить дороги от взрывоопасных предметов, чтобы колонна с гуманитарной помощью прошла безопасно. Для этого были созданы группы разминирования, которые перемещаются вдоль дорог, осматривают обочины, обнаруживают взрывоопасные предметы и обозначают их минной указкой. На данный момент обнаружены десятки единиц взрывоопасных предметов: неразорвавшиеся FPV-дроны, а также неразорвавшиеся сбросы типа "палка". Были боеприпасы натовского производства.

дороги в Алешках

Непосредственная доставка десятков тонн продуктов, медикаментов и топлива для 2 тыс. заблокированных жителей предварительно начнется в пятницу. В целях безопасности путь гуманитарной миссии разделен на несколько этапов. В бедствующий населенный пункт отправились не только омбудсмены России и Украины, но и журналисты, в том числе украинские и американские.