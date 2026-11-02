Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной гуманитарную миссию в Алешках. Она также выразила признательность России и Украине за сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня.

На данный момент режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, сейчас обсуждается продолжение гуманитарных миссий.

Беларусь в этой миссии выступила гарантом безопасности, у Минска была именно миротворческая миссия. Страна встретила эвакуированных жителей Алешек как родных, окружив искренним человеческим теплом и максимальной заботой.