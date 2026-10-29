В Алешки направляются десятки тонн гуманитарной помощи

В Алешки направляются десятки тонн адресной гуманитарной помощи. Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, в первую очередь людям в городе нужны продукты, топливо и дефицитные лекарства, включая антибиотики и инсулин для местной больницы.

Безопасность миссии обеспечивают саперы группировки "Днепр". По их словам, земля буквально усеяна неразорвавшимися снарядами, преимущественно западного производства.

"Самые распространенные - это суббоеприпасы, так называемые мини-усовершенствованные гранаты. Здесь представлен данный суббоеприпас М-46, кумулятивный. Предназначен для поражения легкобронированной и колесной техники", - пояснил сапер.

Режим тишины в районе Алешек для проведения гуманитарной миссии продлится до 22:59 1 ноября. В ближайшие дни пройдет эвакуация мирных жителей. Каждому предоставят право выбора направления - в сторону России либо Украины.