В американском Род-Айленде перевернулся грузовик с кальмарами

Необычный дорожный инцидент произошел в американском Род-Айленде. Там перевернулся грузовик с кальмарами и тысячи головоногих оказались на проезжей части. Случилось это на одной из главных островных трасс, которая оставалась перекрытой в течение 7 часов.

В Род-Айленде сейчас аномальная жара, асфальт раскаленный. Местный житель в интервью рассказал, что запах от разлагающихся кальмаров быстро распространился по всей округе. На их уборку пришлось мобилизовать пожарных.