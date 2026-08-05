В американском штате Нью-Йорк принят закон, разрешающий эвтаназию для безнадежно больных людей

Власти штата Нью-Йорк приняли закон, который позволит безнадежно больным людям добровольно уходить из жизни. Он стал одним из самых строгих в США.

Неизлечимо больные, которым, по прогнозам врачей, осталось жить менее шести месяцев, смогут запросить препарат для ухода из жизни.

Пациент должен быть старше 18 лет, находиться в здравом уме, иметь подтвержденное неизлечимое заболевание, которое должно привести к смерти в течение полугода, и быть в состоянии самостоятельно принять препарат.

На сегодняшний день эвтаназия разрешена в 14 американских штатах.