В Амстердаме прошли акции против милитаризации Нидерландов и за диалог с РФ
Автор:Редакция news.by
В Амстердаме прошла массовая антивоенная акция против милитаризации Нидерландов и за восстановление дипломатического диалога с Россией.
Жители критикуют оборонную политику Брюсселя и требуют от своего правительства прекратить бездумные военные расходы и свернуть программы перевооружения, которые ведут к росту инфляции и обнищанию населения.
Главные лозунги - призывы к мирным переговорам и выстраиванию новой архитектуры безопасности на континенте.