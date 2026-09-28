В Амстердаме прошла массовая антивоенная акция против милитаризации Нидерландов и за восстановление дипломатического диалога с Россией.

Жители критикуют оборонную политику Брюсселя и требуют от своего правительства прекратить бездумные военные расходы и свернуть программы перевооружения, которые ведут к росту инфляции и обнищанию населения.

Главные лозунги - призывы к мирным переговорам и выстраиванию новой архитектуры безопасности на континенте.