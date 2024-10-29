В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты

В ночь на 8 ноября Амстердам охватили беспорядки. После матча футбольные фанаты клуба "Аякс" устроили настоящую охоту за болельщиками "Маккаби Тель-Авив". Последних в основном представляли израильтяне.

Радикалы по всему городу разыскивали выходцев из Израиля, врывались в отели, останавливали электрички и такси. Жертв агрессии избивали, давили машинами и даже сбрасывали в водные каналы. СМИ сообщают, что как минимум 2 человека похищены либо убиты, травмы получили более 100. Полиция задержана порядка 70 болельщиков.