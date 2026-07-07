В Анкаре стартовал саммит НАТО

В Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. На повестке - усиление ядерной составляющей альянса, развертывание концепции "НАТО 3.0", согласно которой европейские страны обязуются воевать самостоятельно, пока США сохраняют за собой роль так называемого глобального щита.

Под эту доктрину планируется поднять военные расходы участников до беспрецедентных 5 % от ВВП. Кроме этих непомерных трат, альянс, по данным СМИ, намерен закрепить в итоговой декларации выделение Киеву 140 млрд евро. Большая часть средств пойдет на закупку американского оружия.

Накануне саммита министр обороны Бельгии открыто признал тотальную зависимость Европы, заявив, что регион будет нуждаться в защите США еще как минимум 10 лет, и призвал лидеров "заигрывать" с Трампом, чтобы не впасть в немилость.

Более того, Вашингтон уже навязывает Берлину и другим европейским столицам планы совместного производства ракет.