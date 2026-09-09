В Анталье бушует крупный лесной пожар

В турецкой курортной провинции Анталья бушует крупный лесной пожар, вышедший из-под контроля из-за ураганного ветра.

Власти в экстренном порядке эвакуировали из зоны бедствия более 700 жителей. Сообщается о повреждении нескольких домов, пострадали 8 человек. Двое из них были доставлены в больницу. Пожар также нарушил коммуникационную инфраструктуру, оставив без электричества более двух тысяч абонентов.

На ликвидацию огненного фронта брошены свыше 1 тыс. спасателей, авиация и водометы. Из-за плотного задымления временно перекрывалось движение по ключевому шоссе на Испарту.