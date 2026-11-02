В Аризоне из-за проливных дождей затоплены дороги и перекрыты магистрали

Американский штат Аризона заливают дожди. Дороги затоплены, несколько магистралей перекрыто. Поступил приказ об эвакуации.

Известно о множестве случаев спасения с крыш и дорог, заблокированных бурными потоками воды. Проливные дожди идут уже не один день. Почва штата полностью перенасыщена влагой, вода стекает в русла, переполняя реки.

Метеорологи предупреждают, что штормовой фронт постепенно смещается на восток США, но угроза внезапных паводков в Аризоне и соседнем Колорадо будет сохраняться на высоком уровне.