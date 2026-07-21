Армянские фермеры вышли на протесты из-за проблем со сбытом продукции. Сельхозпроизводители перекрыли международную трассу Ереван - Ерасх. Аграрии требуют от правительства срочно решить проблему с реализацией помидоров.

Из-за перебоев с поставками в Россию люди рискуют остаться с тоннами гниющего урожая. При этом в ходе предвыборной кампании армянский лидер громко обещал стране триллионы на фоне потери российских льгот. В Ереване уверяли, что ограничения Москвы не страшны, ведь Россию легко заменят другие государства, но реальность оказалась суровее лозунгов. На полках европейских и мировых магазинов сегодня лежат узбекские фрукты и овощи, а армянский урожай остался гнить на заблокированных дорогах.

Тем временем в Ереване у здания правительства республики проходит митинг возмущенных рыботорговцев. Накануне в Минэкономики обещали, что хозсубъекты получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в ЕС, однако собравшиеся говорят, что это ложь и европейский рынок по-прежнему недоступен. Специалисты поясняют, что по качеству продукция европейским стандартам соответствует, но технически к такому вывозу отрасль абсолютно не готова. При этом объемы производства в стране колоссально выросли - с прежних 60 т до более чем 13 тыс. т в год.

Фото: magnific.com