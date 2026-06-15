В Армении оппозиция заявляет о массовых нарушениях в ходе голосования на выборах

Шесть оппозиционных партий Армении обвинили власти страны в многочисленных нарушениях в ходе недавних парламентских выборов. Репрессии в отношении несогласных не позволяют считать голосование ни справедливым, ни свободным - утверждает оппозиция. Объявление Центризбиркомом итогов выборов было под крики "Позор!" и "Долой!"

Тем не менее ЦИК огласил официальные результаты. Так, движение премьер-министра Пашиняна "Гражданский договор" одержало победу и сможет сформировать однопартийное правительство. Противники премьера, которые также получили парламентские мандаты, продолжают подвергаться репрессиям: накануне в аэропорту был задержан экс-президент Кочарян, а ныне - глава блока "Армения". Ранее факт нарушений в ходе избирательного процесса подтвердили представители ОБСЕ.