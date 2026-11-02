В авиакатастрофе во Флориде погибли 9 человек

Трагическое авиапроисшествие случилось в американском штате Флорида. В результате крушения частного бизнес-джета в округе Палм-Бич погибли 9 человек.

Самолет по неустановленным причинам потерял управление и рухнул на оживленную городскую улицу, задев жилые постройки. На месте падения образовалась большая воронка.

Известно, что за две минуты до падения экипаж докладывал диспетчерам об отказе правого двигателя и потере гидравлики. Сейчас район ЧП оцеплен полицией и пожарными расчетами, которые ликвидируют очаги возгорания на месте падения обломков.