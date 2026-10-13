В Австралии без света из-за шторма остались более 9 тыс. домов

Шквалистый ветер, срывающий обшивку зданий, крупный град и вода с потолка: город Алис-Спрингс в центральной части Австралии накрыл мощный шторм.

Разрушительные порывы выкорчевывали деревья, а проливной дождь подтопил первые этажи зданий, рестораны и магазины.

В результате разгула стихии без света осталось более 9 тыс. домов. Сейчас жители пытаются устранить последствия стихии, однако метеорологи предупреждают, что грозовой фронт может вернуться.