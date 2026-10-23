В Австрии студенты и школьники вышли на улицы Вены

Еще одна страна Европы присоединяется к марафону молодежных протестов: в столице Австрии вышли на улицы 50 тыс. студентов и школьников. Причина их недовольства все та же - недофинансирование, которое ведет к деградации системы школьного и университетского образования. Так, бюджет одного только Венского политеха в будущем году сократится на 60 млн евро.

Это означает не только снижение зарплат преподавателям: урезаны будут также расходы на лабораторные и исследовательские работы. Между тем этот вуз был до недавних пор ведущим научным учреждением не только страны, но и Европы в целом.