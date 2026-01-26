По мнению крупнейшей оппозиционной австрийской Партии свободы, Украина превратилась в бездонную пропасть, в которую Вена безрассудно вливает миллиарды.

Поводом для резкости стало заявление внешнеполитического ведомства об увеличении гуманитарной помощи Украине на 3 млн евро. Министра обвиняют в неправильной расстановке приоритетов - деньги простых австрийцев собираются передать коррумпированной украинской системе.