В Австрии требуют отставки главы МИД из-за помощи Украине
Автор:Редакция news.by
В Австрии требуют отставки главы МИД страны из-за помощи Киеву, сообщает газета "Курьер".
По мнению крупнейшей оппозиционной австрийской Партии свободы, Украина превратилась в бездонную пропасть, в которую Вена безрассудно вливает миллиарды.
Поводом для резкости стало заявление внешнеполитического ведомства об увеличении гуманитарной помощи Украине на 3 млн евро. Министра обвиняют в неправильной расстановке приоритетов - деньги простых австрийцев собираются передать коррумпированной украинской системе.