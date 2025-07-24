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В Багдаде в жилом доме произошел пожар - погибли по меньшей мере четыре человека
Автор:Редакция news.by
Пожар произошел 23 июля в жилом доме на востоке Багдада, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в квартале Аль-Амин. Из-за жары и сильной перегрузки загорелся электрический трансформатор, пламя быстро распространилось на ближайший жилой дом. Для тушения пожара на место происшествия прибыли сотрудники гражданской обороны.
Ранее крупный пожар в гипермаркете в Эль-Куте, административном центре провинции Васит на востоке Ирака, унес жизни более 60 человек.
В последнее время в Ираке участились пожары - во многих районах страны стоит изнуряющая жара, достигающая 50 градусов по Цельсию.