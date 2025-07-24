В Багдаде в жилом доме произошел пожар - погибли по меньшей мере четыре человека

Огонь полыхает news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f00bf3-a2c9-4ecb-8e0b-e1f36aae924e/conversions/60dd5288-3cc7-403f-8b53-cb36feb5ffc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f00bf3-a2c9-4ecb-8e0b-e1f36aae924e/conversions/60dd5288-3cc7-403f-8b53-cb36feb5ffc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f00bf3-a2c9-4ecb-8e0b-e1f36aae924e/conversions/60dd5288-3cc7-403f-8b53-cb36feb5ffc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f00bf3-a2c9-4ecb-8e0b-e1f36aae924e/conversions/60dd5288-3cc7-403f-8b53-cb36feb5ffc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пожар произошел 23 июля в жилом доме на востоке Багдада, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в квартале Аль-Амин. Из-за жары и сильной перегрузки загорелся электрический трансформатор, пламя быстро распространилось на ближайший жилой дом. Для тушения пожара на место происшествия прибыли сотрудники гражданской обороны.

Ранее крупный пожар в гипермаркете в Эль-Куте, административном центре провинции Васит на востоке Ирака, унес жизни более 60 человек.