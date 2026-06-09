Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Балашихе в автомобиле сдетонировало взрывное устройство

В Балашихе в автомобиле сдетонировало взрывное устройство

Взрыв в подмосковной Балашихе: утром 9 июня здесь в автомобиле сдетонировало взрывное устройство. Водитель погиб на месте. Несмотря на попытки прохожих помочь, спасти его не удалось.

Сведения о трагическом происшествии скупы: в Сети появились непроверенные сообщения, будто бы жертвой теракта стал очередной российский военный. Эти данные пока не подтверждены.

Не вызывает сомнений лишь то, что речь идет не о несчастном случае, а о тщательно подготовленной диверсии: факт детонации взрывного устройства подтвердили следователи.

Разделы:

В миреПроисшествияРоссия

Теги:

диверсиявзрыв