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В Балашихе в автомобиле сдетонировало взрывное устройство
Автор:Редакция news.by
В Балашихе в автомобиле сдетонировало взрывное устройствоnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030d0b97-3be3-4fa1-baaf-889b5b737bf4/conversions/d606ec66-7e29-4b69-b05b-838ca2eb8967-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030d0b97-3be3-4fa1-baaf-889b5b737bf4/conversions/d606ec66-7e29-4b69-b05b-838ca2eb8967-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030d0b97-3be3-4fa1-baaf-889b5b737bf4/conversions/d606ec66-7e29-4b69-b05b-838ca2eb8967-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/030d0b97-3be3-4fa1-baaf-889b5b737bf4/conversions/d606ec66-7e29-4b69-b05b-838ca2eb8967-xl-___webp_1920.webp 1920w
Взрыв в подмосковной Балашихе: утром 9 июня здесь в автомобиле сдетонировало взрывное устройство. Водитель погиб на месте. Несмотря на попытки прохожих помочь, спасти его не удалось.
Сведения о трагическом происшествии скупы: в Сети появились непроверенные сообщения, будто бы жертвой теракта стал очередной российский военный. Эти данные пока не подтверждены.
Не вызывает сомнений лишь то, что речь идет не о несчастном случае, а о тщательно подготовленной диверсии: факт детонации взрывного устройства подтвердили следователи.