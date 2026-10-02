В Бангкоке неуправляемый автомобиль влетел в храм во время молитвы
Автор:Редакция news.by
Крупное ЧП в столице Таиланда. В Бангкоке неуправляемая легковой автомобиль на большой скорости буквально протаранил стену буддийского храма и влетела внутрь. В этот момент в помещении находились десятки верующих.
По данным местной полиции, за рулем машины находился 78-летний водитель. Он потерял сознание прямо во время движения и непроизвольно нажал на педаль газа.
В результате наезда тяжелые травмы получила 60-летняя женщина. Ее экстренно госпитализировали. Еще два человека отделались легкими ушибами и испугом.
На месте инцидента продолжают работать медики и криминалисты.