В Барселоне полиция снесла лагерь протестующих против жилищного кризиса

Беспорядки вспыхнули в Барселоне при ликвидации палаточного лагеря на площади Каталонии.

На рассвете против 300 участников протеста бросили почти полтысячи силовиков. Без всякого предупреждения спецназ снес палатки, где люди (многие из которых бездомные) почти два месяца требовали доступного жилья и запрета на выселения. Тех, кто не хотел покидать площадь, полицейские жестко разгоняли.

Примечательно, что в мэрии объяснили снос санитарными нормами, но местные СМИ отмечают еще одну причину. Палатки мешали коммунальщикам развешивать на площади рождественские гирлянды.