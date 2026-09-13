В Барселоне произошли столкновения между правыми и левыми активистами

Ожесточенные столкновения всю минувшую ночь продолжались на улицах Барселоны. В Каталонии празднуют главный национальный праздник этой испанской автономии. В центре каталонской столицы собрались на митинг, направленный против мигрантов, представители правых.

В свою очередь, акцию против фашизма и радикализма организовали также активисты левых. Представители этих движений вступили в ожесточенную схватку, в которой приняла участие и полиция.

Особую остроту конфликту придает решение властей страны предоставить гражданство выходцам из бывших африканских колоний Испании: благодаря этому паспортами Евросоюза обзаведутся еще 200 тыс. человек.

Не решена до сих пор и проблема Сеуты: там по-прежнему живут на улицах нелегалы, их численность может достигать 10 тыс. человек. Все это в совокупности, по мнению испанцев, является доказательством банкротства иммиграционной политики правительства.