В Баварии на ж/д путях нашли подозрительный предмет

В немецкой Баварии на железнодорожной станции развернулась масштабная полицейская операция. Причиной тревоги стал подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, который обнаружили прямо в колее путей.

Полиция полностью оцепила район и эвакуировала жителей из всех ближайших зданий. На месте ЧП работает спецназ и робот-сапер. Силовики просвечивают опасную находку рентгеном.

Сроки снятия транспортных ограничений немецкие власти пока назвать не могут. Движение поездов на стратегическом участке полностью остановлено.