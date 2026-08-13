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В Баварии на ж/д путях нашли подозрительный предмет

В немецкой Баварии на железнодорожной станции развернулась масштабная полицейская операция. Причиной тревоги стал подозрительный предмет, похожий на взрывчатку, который обнаружили прямо в колее путей.

Полиция полностью оцепила район и эвакуировала жителей из всех ближайших зданий. На месте ЧП работает спецназ и робот-сапер. Силовики просвечивают опасную находку рентгеном.

Сроки снятия транспортных ограничений немецкие власти пока назвать не могут. Движение поездов на стратегическом участке полностью остановлено.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЖДГерманияинцидент
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