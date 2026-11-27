Максимальная безопасность, поддержка и внимание каждому. В Беларуси проходит гуманитарная миссия по воссоединению семей.

Между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Ярыловичи со стороны Украины уже проведены таможенные и пограничные контроли, и сейчас люди отправятся на родину.

23 человека вернутся в Россию и 20 - в Украину. В основном это пожилые люди, есть маломобильные граждане, которые с начала спецоперации по каким-то причинам не смогли самостоятельно вернуться.

Им необходима помощь близких людей. В тех условиях, в которых они находились, полноценно это сделать не представлялось возможным. Конечно, близкие рядом лечат гораздо быстрее. Всех их ждут как в Украине, так и в России.

Рут Хетерингтон, глава миссии Международного Красного Креста в Беларуси:

"МКК в координации с государственными органами помогает гражданским лицам безопасно пересечь границу в обоих направлениях. Эта операция - одна из многих, которые мы проводим регулярно, чтобы помочь людям воссоединиться с родными, по какой бы стороне линии фронта они ни находились. С 2022 года в рамках программы мы оказали содействие более чем 2 тыс. человек. По своему масштабу эта операция сегодня стала крупнейшей из всех, которые мы провели с 2022 года".

Медики осмотрели людей, оказали первую помощь, если необходимо. Все обеспечены питанием от белорусской стороны, потому что дорога предстоит не самая близкая и быстрая, но уже, конечно, едут с облегчением от того, что скоро будут дома.

Более 70 обменов гуманитарных миссий прошли на территории Беларуси, и каждый раз разное количество людей: от самого крупного обмена военнопленными 1000 на 1000 до 15 на 15 и вот таких гуманитарных миссий по возвращению людей домой.

В этом процессе Беларусь не просто организатор, а непосредственный участник. Страна не делит на своих и чужих, она помогает всем.