В Беларуси проверяют дежурные силы противовоздушной обороны

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности. На этот раз проверяются дежурные силы противовоздушной обороны полетами контрольных целей. Во время мониторинга прошло более 70 эпизодов действий контрольных целей на различных высотах и направлениях. Также была проверена система опознавания "свой-чужой". Особое внимание уделили охране и противовоздушному прикрытию критически важных объектов. Дежурный боевой расчет постоянно на рабочем месте, а по необходимости прибывает смена усиления. Сегодня на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО с проверкой прибыл госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Задействована авиация не только Министерства обороны и Военно-воздушных сил, но и авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям, Госпогранкомитета, ДОСААФ, Государственного военно-промышленного комитета, различные типы летательных средств: от боевых истребителей, которые сегодня будут выполнять задачи на высотах свыше 12 тыс. метров до беспилотных летательных аппаратов различного класса на высоте 50 метров. То есть диапазон от 50 метров до 12 тысяч метров довольно-таки высокий и интенсивный. В различных уголках нашей страны, на территории нашей страны, конечно, не за пределами. Все летательные средства, которые сегодня будут выполнять задачи, неизвестны ни оперативной дежурной службе Военно-воздушных сил и войск ПВО, ни командованию Военно-воздушных сил. В этом-то, наверное, и эффективность, и изюминка этой проверки".

Как отметил госсекретарь, сразу после проверки будет подведен общий итог, а детальный анализ и оценка состоятся только после того, как будут представлены материалы объективного контроля. Все будет проанализировано, взвешено, и только после этого будет выставлена оценка проверки Военно-воздушных сил и войск ПВО.