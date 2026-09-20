В Беларуси россияне голосуют на выборах в Госдуму: открыты 7 участков

Важное политическое событие в России - выборы в Государственную Думу. Голосование избирателей организовано в 152 странах мира. В Беларуси отдать свой голос россияне могут на 7 избирательных участках. Еще есть время.

Избирательные участки расположились в 7 городах Беларуси, в том числе в Минске, где работает наша съемочная группа. На территории посольства участок открыт с восьми часов утра. Постоянно живущие или временно находящиеся здесь россияне идут на избирательный участок.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"Мы видим достаточно высокую явку граждан России, находящихся в Беларуси. На 10 часов утра в целом, с учетом досрочного голосования, она уже превысила 2000 человек. Это хорошая явка".

ЦИК РФ: явка на выборах в Госдуму составила 56,57 %

В городе на Немане участок для голосования открыт в Генеральном консульстве России.

В Могилевском регионе в областном центре участок разместился в лицее Белорусско-российского университета. Также в Бобруйске участок разместился в здании Центра дополнительного образования детей и молодежи.

Граждане России приезжают в Беларусь учиться, отдыхать, запускать совместные производства, реализовывать общие проекты, строить семьи, а сегодня выполняют свой гражданский долг.

"Мы сегодня с дочерью пришли на избирательный участок в городе Минске. Сами мы из Калининграда. Приехали отдыхать. Нашли участок и решили, что обязательно должны сходить на выборы", - рассказала молодая мама.

"Это мой гражданский долг. 10 лет я уже здесь живу. Приехали реализовывать проект в рамках Союзного государства. Строим большое крупное предприятие", - рассказал мужчина.

"Он русский, а я сейчас живу в Беларуси и очень довольна", - сказала женщина.

"Я за союз, чтобы он не рушился", - добавил ее супруг.

"Гражданство по рождению у меня российское, муж у меня белорус. Дети у меня белорусы. Все у нас здесь хорошо", - рассказала другая женщина.

"Дай бог, чтобы это все продолжилось", - дополнил мужчина.

В Беларуси в эти дни с гастрольным туром выступает Александр Розенбаум. Уже сегодня во Дворце Республики звучит легендарный "Вальс-бостон". Прямо между репетициями народный артист России заехал на избирательный участок в Минске.

Александр Розенбаум, народный артист России:

"Я приучен моей страной, моей родиной, моими родителями выполнять свой гражданский долг. Прийти в родное посольство - это всегда доставляет радость. Мне белорусский народ бесконечно дорог, потому что мягкий, твердый, мужественный и при этом очень-очень доброжелательный".

Депутаты, которых сегодня россияне выбирают в Госдуму, войдут в состав Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Вместе с белорусскими коллегами в ближайшие годы будут утверждать союзный бюджет, развивать интеграцию от Бреста до Владивостока.