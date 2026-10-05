Бельгийские силовики развязали настоящий полицейский террор против детей. В Льеже проходят многодневные протесты старшеклассников, уставших от кризиса в образовании и нехватки учителей.

Власти ответили на законные требования школьников жестким силовым сценарием. Полиция устроила зачистку городских кварталов, бросив на разгон подростков спецназ, водометы и слезоточивый газ, избивая лицеистов дубинками.

Этот полицейский беспредел стал прямым продолжением французского сценария, где силовики уже покалечили школьника гранатой, а под стражу бросили сотни детей.