В Бельгии горит крупный заповедник

В Бельгии бушует крупнейший в истории страны лесной пожар. Огнем охвачен заповедник От-Фань в Арденнах. Площадь возгорания достигла 3 тыс. гектаров. Из опасного региона были эвакуированы около 600 человек. Экстренные службы пытаются справиться со стихией.

В помощь направлены семь нидерландских пожарных вертолетов Chinook и два самолета Bombardier из резерва Евросоюза.

Пламя охватывает невысокое лесистое плато, куда ведут всего две крупные автодороги. Подъезды к зоне стихийного бедствия блокированы. Смог и гарь распространились на весь юго-восток Бельгии.