Бельгия пошла против планов Евросоюза. Министр обороны Тео Франкен от лица правительства страны заявил, что вопрос конфискации замороженных российских авуаров даже не подлежит обсуждению. Позиция страны с 2025 года не изменилась.

По сведениям европейских СМИ, Германия, Франция и прибалтийские государства образовали своего рода заговор с целью добиться передачи российских денег Украине. Ведь в 2026 году ЕС должен найти для Киева 45 млрд евро и столько же в 2027-м. Конфискация могла бы уберечь ЕС от роста недовольства граждан расточительностью Брюсселя.

По данным соцопроса, 62 % европейцев высказываются против финансовой поддержки Украины, а 76 % считают политику ЕС по отношению к Киеву ошибочной.