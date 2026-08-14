В Бельгии счет за электроэнергию достиг максимума с июля 2023 года

Жители Бельгии стали получать рекордные счета за свет и газ. Например, стоимость электричества и газа для жителей Фландрии в августе выросла до трехлетнего максимума.

По сравнению с 2025 годом расходы на электричество для среднего домохозяйства увеличились на 73 евро, и это еще при частичной госкомпенсации. В результате расчетный годовой счет за электроэнергию достиг максимума с июля 2023 года.

Еще сильнее выросли расходы на газ. Расчетный годовой счет увеличился сразу на 290 евро.

Причиной является геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и курс ЕС на отказ от российских энергоносителей. Одновременно аномальная жара и засуха создают проблемы уже непосредственно для производства электроэнергии в самой Европе.