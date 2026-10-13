В Бельгии силовики направили слезоточивый газ в толпу протестующих учащихся

В Бельгии полиция снова применила слезоточивый газ против студентов. Учащиеся недовольны ростом стоимости обучения. При этом правительство готовит новые болезненные меры экономии бюджета, чтобы сдержать рост госдолга. Против выступают профсоюзы работников государственного сектора.

Масштабная общенациональная забастовка затронула железнодорожные перевозки, общественный транспорт, вещание и школы. Акция стала продолжением массовых протестов в Брюсселе, которые жестко разогнали бельгийские силовики. На фоне бюджетного тупика и политического давления премьер-министр Барт Де Вевер отменил запланированное ежегодное обращение к парламенту.

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