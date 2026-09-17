В Бельгии студенты потребовали остановить подорожание обучения

В Брюсселе прошла многотысячная акция студентов, которые недовольны неуклонным ростом платы за обучение. Накануне колонна молодежи попыталась пробиться к комплексу административных зданий Евросоюза, но путь ей преградила полиция.

В 2026 году стоимость университетского курса в Бельгии выросла в 6 раз: с 200 до 1,2 тыс. евро. Кроме того, студентам резко ограничили свободу самим решать, как долго и как интенсивно они намерены учиться.

Студенты пытались привлечь к своим проблемам внимание не только бельгийского правительства, но и европейского. Как раз в момент, когда манифестанты шли по Брюсселю, с посланием к европейцам выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.