В бельгийском заповеднике Высокие Фены сгорело 3 тыс. га леса

Лесные пожары продолжают бушевать в странах Европы.

В Бельгии сгорело 3 тыс. га в заповеднике Высокие Фены. Природный пожар назвали одним из крупнейших в истории страны. Тем более что район является местом сражений Второй мировой войны, и там могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. К тушению привлечены не только местные пожарные, но и специалисты из Германии и Люксембурга. Им помогают военные и фермеры из близлежащих районов.

Продолжается борьба с огнем в Испании. На помощь соседям из Франции прибыли 104 пожарных и 36 единиц техники. Совместно с местными специалистами они тушат пламя в регионе Арагон, где уже выгорело около 16 тыс. гектаров земли. От пожаров пострадала и Хорватия: от огня погиб один человек, еще 40 получили ранения.