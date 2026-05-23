В Белграде многотысячный митинг оппозиции перерос в столкновения с полицией

Массовый протест прошел в Белграде. На улицы сербской столицы вышли более 30 тысяч человек. Митинг перерос в ожесточенные столкновения с правоохранителями.

По заявлению главы МВД республики, к текущему моменту ситуация в городе нормализована, общественный порядок восстановлен. Задержаны 23 протестующих.

Митинг начинался с требований провести в Сербии досрочные парламентские выборы, однако вскоре вспыхнули беспорядки.

Демонстранты бросали в полицию камни, петарды, файеры, жгли мусорные баки. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

