В Белграде организовывают массовые митинги студентов в преддверии парламентских выборов. В центре сербской столицы накануне собрались около 150 тыс. активистов движения "Студенческий список". Воскресное голосование состоится после почти двухлетних студенческих протестов.

Триггером организованных беспорядков стало обрушение на железнодорожном вокзале Нови-Сад. Теперь выдвиженцы якобы "академической общественности" рассчитывают победить правящую партию Вучича на досрочных выборах.

Вучич регулярно обвинял студенческое движение в попытке госпереворота, финансируемой из-за рубежа. Напомним, 27 сентября Вучич подал в отставку с поста президента, чтобы возглавить избирательную кампанию правящей коалиции.