В Белом доме на встрече с Меланией Трамп подвели итоги операции в Алешках

Доставка гуманитарной помощи в Алешки будет продолжаться, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече с первой леди США в Белом доме.

Мелания Трамп принимала делегации России и Украины для подведения итогов миссии. Она отметила усердную работу обеих сторон и выразила надежду, что перемирие в Алешках станет основой более широкого мира.

Первая леди США также обратилась к делегациям с просьбой передать письма, которые она написала Владимиру Путину и Зеленскому.