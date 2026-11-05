В Белом доме прошла встреча российской и украинской делегаций

В Вашингтоне завершилась гуманитарная встреча, в ходе которой первая леди США Мелания Трамп лично объединила за столом переговоров делегации России и Украины. Главным итогом стала передача личных писем в адрес Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Вручая послания, Мелания Трамп заявила, что люди рождены не для того, чтобы жить в страхе перед ракетами и дронами, а достигнутое ранее локальное перемирие в Алешках должно стать искрой для пламени мира. В свою очередь представитель российской стороны Кирилл Дмитриев заявил, что гуманитарная миссия в Херсонской области продолжится.

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России:

"Президент Путин лично дал все необходимые инструкции для успешного выполнения этого локального прекращения огня. Украинская сторона соблюдала режим тишины, эта миссия показала, чего можно достичь, когда сострадание, решимость и сотрудничество объединяются. Безусловно, спецслужбы, военные, уполномоченные по правам человека - господин Лубинец и госпожа Лантратова - сыграли критическую роль в успехе этой операции".

Стороны констатировали, что успешный гуманитарный трек в Белом доме открыл прямую дорогу к полномасштабному трехстороннему саммиту, который стартует 10 ноября в Абу-Даби. Там намерены обсудить новую архитектуру безопасности для прочного мира в Украине.