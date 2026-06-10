В Белом доме вновь открыто угрожают Ирану

Белый дом переходит к открытым угрозам в адрес Тегерана на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком затянул согласование мирного соглашения и теперь "заплатит" за упущенный шанс заключить выгодную сделку.

Американский лидер в очередной раз объявил иранские вооруженные силы разгромленными, однако реальная обстановка в регионе демонстрирует готовность Ирана к жесткому ответу.

После того как авиация США нанесла удары по объектам ПВО в районе Ормузского пролива из-за инцидента с американским вертолетом, Тегеран незамедлительно в ответ атаковал военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.