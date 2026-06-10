3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
В Белом доме вновь открыто угрожают Ирану
Белый дом переходит к открытым угрозам в адрес Тегерана на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком затянул согласование мирного соглашения и теперь "заплатит" за упущенный шанс заключить выгодную сделку.
Американский лидер в очередной раз объявил иранские вооруженные силы разгромленными, однако реальная обстановка в регионе демонстрирует готовность Ирана к жесткому ответу.
После того как авиация США нанесла удары по объектам ПВО в районе Ормузского пролива из-за инцидента с американским вертолетом, Тегеран незамедлительно в ответ атаковал военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Эксперты отмечают, что Вашингтон пытается использовать метод силового давления, чтобы заставить иранскую сторону принять рамочный меморандум на американских условиях, но прямые ответные действия Ирана показывают неэффективность подобного шантажа.