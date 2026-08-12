В Белостоке судят восьмерых таможенников за организацию контрабанды 27 млн пачек сигарет

Громкий коррупционный скандал произошел на польской границе. В окружном суде Белостока судят восьмерых таможенников. Их обвиняют в организации контрабанды 27 млн пачек сигарет с 2018 по 2020 год.

По данным следствия, сотрудники пункта пропуска "Бобровники" нанесли польскому бюджету ущерб в 128 млн долларов, а сами получили взяток более чем на 1,3 млн. На очередном заседании один из обвиняемых частично признал вину и оформил явку с повинной на сумму 65 тыс. евро. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.