В Берлине полиция разогнала акцию против Rheinmetall

Тысячи человек собрались на акции протеста против наращивания оборонного производства и политики милитаризации, объявленной канцлером Мерцем.

Точкой притяжения народного гнева стал оружейный завод компании Rheinmetall, которая производит оружие, в том числе для Израиля.

Пропалестинские активисты перекрыли проезд к предприятию, требуя прекращения экспорта оружия и закрытия завода, который, к возмущению жителей, расположен рядом со школой.

Полицейские отреагировали на глас народа привычными для европейской демократии методами: силовым разгоном и применением перцового газа. Были задержаны десятки протестующих.