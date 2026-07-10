В Берлине протестующие приковывали себя к ограждениям и пытались штурмовать предприятие Rheinmetall

Около 60 задержанных, двое арестованных и трое раненых полицейских - таков итог столкновений в берлинском районе Веддинг. Там протесты против милитаризации переросли в уличные бои.



Местные жители и общественные активисты вышли на улицы, чтобы сорвать планы оборонного концерна Rheinmetall по запуску производства гильз для боеприпасов.

Протестующие перекрыли проезжую часть, приковывали себя к ограждениям и пытались штурмовать предприятие, выступая против нового курса правительства канцлера Мерца на изменение экономических приоритетов страны.

Полиция без колебаний применила против собственных граждан силу и перцовый спрей.