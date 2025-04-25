Власти Берлина обсуждают возможность запрета на использование в ходе празднований 8 и 9 мая флагов СССР и России. Как сообщает местное издание, вероятно, что полиции отдадут приказ пресекать попытки развернуть такие флаги. Подобный запрет действует вот уже несколько лет.

Ожесточенные споры ведутся также и по поводу участия дипломатов России и Беларуси в памятных мероприятиях, которые в нынешнем году особенно многочисленны. Например, мэр города Торгау пообещал отдать распоряжение охране не допускать российского посла на праздничную церемонию, если потребуется, то и силой.



Это вызвало резкую критику со стороны одной из самых влиятельных партий. "Альтернатива для Германии" считает вопиющим цинизмом запрет на участие в торжественных мероприятиях представителей стран, которые являются правопреемницами Советского Союза.



Другая влиятельная партия - "Альянс Сары Вагенкнехт" - тоже считает, что белорусские и российские дипломаты должны занимать на торжествах по случаю 80-летия Победы самые почетные места.