В Берлине застрелен исполнитель исламистского теракта

Мужчина, подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в центре Берлина, застрелен в ходе полицейской операции.

Как стало известно, подозреваемый при попытке задержания бросился на полицейских с холодным оружием, по нему открыли огонь. При этом расследование инцидента продолжается.

В результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине 1 человек погиб, 29 пострадали. Кроме того, в МВД сообщили, совершивший наезд водитель позже также напал с ножом на прохожих.

Подозреваемый являлся 21-летним гражданином Германии ливанского происхождения. Правоохранители придерживаются версии, что он действовал по исламистским мотивам.