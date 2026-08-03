"Коалиция желающих" медленно, но верно превращается в "коалицию прощающихся". Неформальное объединение западных стран, готовых помочь Киеву, в самые ближайшие месяцы рискует окончательно распасться, пишет британская газета The Telegraph. Виной тому внутренние проблемы стран-участниц.

По мнению издания, серьезным ударом для союза стала отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера, ведь новому лидеру Энди Бернэму явно не хватает внешнеполитического опыта.

Еще большие опасения у союзников вызывает скорое окончание президентского срока Эммануэля Макрона во Франции. Главным претендентом на этот пост считают Марин Ле Пен, которая гораздо больше симпатизирует России.

Так же неустойчиво кресло под канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Впрочем, негативная для киевского режима динамика уже ощутима: по подсчетам швейцарских СМИ, помощь Евросоюза Украине сократилась наполовину.

Фото: Reuters