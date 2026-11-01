В Болгарии 1 ноября проходит второй тур президентских выборов. В них друг другу противостоят Илияна Йотова, которая набрала в первом туре на 3 % процента голосов больше, и Андрей Гюров.

Граждане Болгарии демонстрируют крайне невысокую электоральную активность. На голосование 25 октября пришли 23 % избирателей.



Причина - высокая степень зависимости страны от Брюсселя. Тем не менее, Йотова обещает приложить усилия к восстановлению отношений Болгарии с Россией.

Из-за позиции Европы официальная София была вынуждена разорвать ряд нефтяных и ядерных контрактов с Москвой, что серьезно осложнило экономическую ситуацию в стране.