В Болгарии стартуют учения НАТО

26 мая в Болгарии стартуют учения НАТО под названием "Ответный удар". Они продлятся до 13 июня.

В маневрах с боевой стрельбой примут участие вооруженные силы Болгарии, Румынии, США и Турции, а также боевая группа Организации Североатлантического договора.

Как сообщает болгарское Минобороны, учения пройдут на полигоне в районе населенного пункта Хасково. Военная полиция будет сопровождать технику НАТО во время ее передвижения по дорогам страны.

