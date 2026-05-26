В Болгарии стартуют учения НАТО
Автор:Редакция news.by
26 мая в Болгарии стартуют учения НАТО под названием "Ответный удар". Они продлятся до 13 июня.
В маневрах с боевой стрельбой примут участие вооруженные силы Болгарии, Румынии, США и Турции, а также боевая группа Организации Североатлантического договора.
Как сообщает болгарское Минобороны, учения пройдут на полигоне в районе населенного пункта Хасково. Военная полиция будет сопровождать технику НАТО во время ее передвижения по дорогам страны.