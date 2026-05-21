В Боливии продолжаются массовые протесты шахтеров

Продолжаются массовые протесты шахтеров и крестьян в Боливии. Несколькими днями ранее они попытались взять штурмом президентский дворец в городе Ла-Пас - деловой столице страны. Город уже почти три недели находится в блокаде.

Против полиции протестующие шахтеры применяют не только камни, но также динамитные шашки: по счастью, пока никто не погиб. Полиция, в свою очередь, применяет дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Причиной фактически всенародного восстания стали реформы правоцентристского правительства: в стране отменили субсидии на топливо, что повлекло за собой резкий рост цен на все товары без исключения.

Ла-Пас, который взят шахтерами и крестьянами в кольцо блокады, испытает острую нехватку самого необходимого: лекарств, топлива и даже продовольствия.

От правительства бунтовщики требуют вернуться к системе субсидированных цен.