В Боливии продолжаются массовые протесты шахтеров
Продолжаются массовые протесты шахтеров и крестьян в Боливии. Несколькими днями ранее они попытались взять штурмом президентский дворец в городе Ла-Пас - деловой столице страны. Город уже почти три недели находится в блокаде.
Против полиции протестующие шахтеры применяют не только камни, но также динамитные шашки: по счастью, пока никто не погиб. Полиция, в свою очередь, применяет дубинки, слезоточивый газ и водометы.
Причиной фактически всенародного восстания стали реформы правоцентристского правительства: в стране отменили субсидии на топливо, что повлекло за собой резкий рост цен на все товары без исключения.
Ла-Пас, который взят шахтерами и крестьянами в кольцо блокады, испытает острую нехватку самого необходимого: лекарств, топлива и даже продовольствия.
От правительства бунтовщики требуют вернуться к системе субсидированных цен.
Соединенные Штаты заявили о своей полной поддержке боливийских властей. И как сообщают СМИ, министр труда Боливии подал в отставку ради нормализации ситуации в стране.