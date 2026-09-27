В Бразилии "ледяные снаряды" повредили более 500 домов и сотни автомобилей

Непогода свирепствует в Бразилии: на Сантьяго обрушился град размером с теннисный мяч. "Ледяные снаряды" насквозь пробивали стекла и сминали кузова автомобилей. По предварительным оценкам властей, в городе повреждено более 500 жилых домов. Серьезно пострадала городская инфраструктура, оборваны линии электропередачи.

Огромный ущерб нанесен местным фермерским хозяйствам и приусадебным участкам. Городские службы организовали выдачу брезента и тентов для временного закрытия разрушенных крыш. Местная мэрия также открыла муниципальные приюты для людей, чье жилье стало непригодным для проживания.