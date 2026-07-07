В Бразилии опасаются вторжения США

В Бразилии заявили о риске военного вторжения США, сообщает CNN. Такое заявление сделали в МИД страны после того, как Вашингтон признал крупнейшие бразильские преступные группировки "международными террористическими организациями".

По мнению ведомства, подобные меры могут применяться с очень широкой степенью усмотрения, что создает серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой, миграционной и уголовно-правовой сферах.

Кроме того, существует вероятность применения США военной силы на территории Бразилии, считает МИД латиноамериканской страны.