В Бразилии вертолет врезался в скалу: погибли 4 человека

В Бразилии произошла авиакатастрофа. В лесистой местности неподалеку от Рио-де-Жанейро разбился вертолет.

Жертвами аварии стали 4 человека - трое туристов и пилот. Это уже вторая подобная трагедия в этих местах менее чем за месяц.

Власти обещают провести проверку соблюдения местными перевозчиками правил безопасности полетов. По предварительным данным, пилот не справился с управлением в сложной гористой местности и врезался в скалу.