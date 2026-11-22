Германия охвачена народным гневом. В Бремене забросали штаб-квартиру Христианско-демократической партии миниатюрными бомбами, наполненными краской. Кроме того, протестующие сожгли партийный автомобиль и пытались взять офис штурмом.

Протестующие обвиняют правящую партию в бедственном экономическом положении Германии. Накануне была обнародована свежая статистика: в третьем квартале текущего года рост составил 0,2 %. Из этого следует, что 2026 год станет очередным годом затяжной рецессии. Люди требуют разобраться с энергокризисом, предпринять меры против удорожания жизни и прекратить спонсирование Киева. Немцы устали от украинского конфликта. Это подтверждают и свежие опросы. Каждый второй житель Германии выступает за сокращение помощи Украине и возобновление переговоров с Россией.

Роланд Катер, генерал-лейтенант Бундесвера в отставке (Германия):

"Если посмотреть на то, что буквально вчера тысячи людей, в том числе молодых, вновь вышли на улицы, чтобы среди прочего выступить против введения обязательной военной службы, у меня складывается впечатление, что это действительно так. Хотя многие жители этой страны до сих пор не осознали всей серьезности сложившейся ситуации. Мы должны четко дать понять, что сейчас положение действительно очень и очень серьезное".

Вместо того чтобы заниматься геополитическими амбициями, немецким властям следовало бы решать внутренние проблемы. Так считают и работники промышленного сектора. Они требуют улучшения условий труда и справедливой зарплаты. В планах работников металлургической отрасли, например, - 24-часовая забастовка завтра. Речь о 23 тыс. сотрудников из 19 компаний, пишет Reuters.